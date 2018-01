Sharapova vence Venus na Tailândia A tenista russa Maria Sharapova (quarta no ranking da ATP) venceu neste domingo pela manhã a americana Venus Williams (primeira no ranking) por 6-4 e 6-3, em 1h18min, na cidade de Chiang Mai, na Tailândia. O jogo de exibição, visto por cerca de 4 mil pessoas, serviu para arrecadar fundos para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram a Ásia. As duas tenistas voltam a se enfrentar em Hong Kong, durante a semana, também em jogo exibição com a finalidade de arrecadar fundos.