Shriver e Wilander no Hall da Fama A norte-americana Pam Shriver, uma das cinco tenistas a ganhar mais de 100 títulos em sua carreira, e o sueco Mats Wilander, que conquistou sete títulos de Grand Slam e chegou a número 1 do mundo, ingressarão neste domingo no Salão Internacional da Fama do tênis. A informação foi repassada oficialmente na sexta-feira pelos organizadores da entidade, que fica na cidade norte-americana de Rhode Island. Shriver conquistou em sua carreira 21 títulos individuais e 112 de duplas e se equiparou assim às norte-americanas Chris Evert, Martina Navratilova (de origem checoslovaca), à alemã Steffi Graf e à checa Jana Novotna como as únicas mulheres a ganhar 100 torneios na chamada era profissional do tênis. Pam Shriver esteve ranqueada entre as dez melhores do ranking mundial da WTA (a associação das tenistas profissionais) durante a maior parte dos anos 80, mas é mais conhecida por jogar ao lado de Martina Navratilova - formando uma das melhores duplas da história. Além disso, Shriver conquistou 22 títulos de Grand Slam de duplas - excetuando-se dois, todos com Martina. Em 1984, as tenistas se converteram na primeira dupla a ganhar o Aberto da Austrália, o da França, o Torneio de Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos no mesmo ano. A dupla ostenta também o recorde de 109 vitórias consecutivas. Pam Shriver, eleita em 1991 a melhor jogadora de devoluções, foi campeã olímpica em Seul/88. Atualmente, trabalha como comentarista de tênis na televisão e participa de diversos comitês executivos locais de esportes. Já Mats Wilander, além dos sete títulos de Grand Slam conquistados ao longo de sua carreira, venceu outros 26 torneios individuais. Em 1988, o tenista sueco venceu o Aberto da Austrália, o Torneio de Roland Garros e o Aberto dos Estados Unidos, além de ter chegado a número 1 do mundo.