Shvedova e Peer avançam em torneio no Usbequistão Principal favorita ao título, Yaroslava Shvedova, do Casaquistão, está classificada para as quartas de final do Torneio de Tashkent, no Usbequistão. Nesta quarta-feira, ela derrotou a russa Ekaterina Ivanova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.