Silva e Saretta jogam em Campinas Os brasileiros Júlio Silva e Flávio Saretta fazem o principal jogo da rodada desta quinta-feira no Tess Tennis Classic, em Campinas, em partida programada para às 10 horas, com transmissão pela SporTV. Ainda jogam Thiago Alves x Ricardo Mello, Francisco Costa x Rafael Fontes e Daniel Mello x Leonardo Olguin. Nesta quarta-feira, o paraguaio Ramon Delgado eliminou Marcos Daniel por 6/7 (12/10), 6/3 e 6/4. O Tess Tennis Classic distribui US$ 25 mil em prêmios e conta pontos de US$ 50 mil para o ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). A competição vai até domingo, na Sociedade Hípica de Campinas.