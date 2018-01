Silvia Farina é campeã em Estrasburgo A tenista italiana Silvia Farina - número 11 do ranking mundial - conquistou neste sábado o título do Aberto de Estrasburgo, disputado na França, ao derrotar a adversária croata Jelena Dokic (9ª na lista da WTA) por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6 e 6-3. A partida final foi reiniciada após ficar paralisada por mais de uma hora devido às fortes chuvas que caíram na cidade francesa.