Simona Halep ganha de Jelena Jankovic e é campeã em Indian Wells

O início de temporada de Simona Halep tem sido excepcional. Neste domingo, a tenista romena levantou o seu terceiro troféu em 2015, sendo o segundo de nível Premier - só abaixo dos quatro Grand Slams e do Masters da WTA - ao derrotar de virada a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 7/5 e 6/4, após 2 horas e 37 minutos de jogo -, na decisão do Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Com 23 anos de idade, a atual número 3 do mundo chegou ao 11.º título de sua carreira profissional, dois a menos que a sua experiente adversária de 30 anos e que fora campeã do torneio norte-americano em 2010, quando ainda era Top 5 do ranking mundial - hoje ocupa a 21.ª colocação.

Pela quinta vez em cinco confrontos no circuito profissional, Simona Halep e Jelena Jankovic disputaram um jogo de três sets, com a romena liderando agora o histórico por 4 a 1. Na primeira parcial, a romena não teve um bom desempenho e permitiu três quebras de serviço para a sérvia, que mostrava potência nos golpes de backhand.

No segundo set, as coisas continuavam complicadas para Halep, que teve o saque quebrado logo no primeiro game. Com a tensão de uma final, as tenistas não conseguiam sacar direito e o que se viu foi um festival de quebras. Foram cinco até que Jankovic teve a chance de fechar o jogo em seu serviço com 5 a 4 a favor. Mas a sérvia vacilou, foi quebrada duas vezes e a decisão foi para o terceiro e decisivo set.

Nele, nova sequência de quebras de saque. Em todo o jogo, foram 18 no total, sendo nove para cada lado. Mas, na hora da decisão, Halep mostrou um pouco mais de calma que a rival e ganhou a decisão.