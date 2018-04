Simoni abandona Aberto da Austrália O último tenista brasileiro no Aberto da Austrália, Alexandre Simoni, abandonou a partida contra o romeno Andrei Pavel, na noite de quarta-feira, na segunda rodada do Aberto da Austrália. O adversário de Simoni vencia o primeiro set por 6 a 1 e tinha a vantagem no segundo (4 a 0). O próximo adversário de Pavel no torneio será o vencedor do confronto entre o espanhol Albert Costa e Byron Black, do Zimbábue.