Simoni dá adeus ao Aberto de São Paulo Depois de superar dois adversários no mesmo dia, na sexta-feira, o tenista Alexandre Simoni foi eliminado pelo argentino Juan Monaco por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-5, em jogo válido pelas semifinais do Aberto de São Paulo, no Parque Villa Lobos. Agora, ele vai enfrentar na decisão o chileno Adrian Garcia, que neste sábado bateu o argentino Sergio Roitman por duplo 6-4.