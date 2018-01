Simoni é desclassificado, mas joga na principal O tenista brasileiro Alexandre Simoni não passou pelo torneio classificatório do Aberto do México, que começa a ser disputado em Acapulco a partir desta segunda-feira. Simoni foi derrotado neste domingo por 2 sets a 0 pelo peruano Luis Horna - parciais de 7/6 e 6/4. No sábado, Simoni havia vencido o argentino David Nalbandian por dois a um (7/6, 6/7 e 6/3). O Torneio de Acapulco terá as presenças de Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni. O brasileiro perdeu, mas ainda pode ser beneficiado. Pelo regulamento, um tenista que perde na fase classificatória pode passar à chave principal se houver uma ausência e, entre os perdedores do qualy, ele for o melhor ranqueado. Atualmente ele é o número 58 da Corrida dos Campeões e 115 no ranking de entradas. No sábado, Simoni havia vencido o argentino David Nalbandian por 7/6, 6/7 e 6/3. O brasileiro saiu de quadra sentindo uma contratura na perna direita. Embora tenha reconhecido que Luis Horna tenha sido superior no jogo de hoje, a contusão o atrapalhou. "Não estava totalmente focado no jogo. Deixei que a preocupação com a lesão tomasse conta de mim, mas desde o início sabia que teria que jogar muito contra o Luis. Já o havia enfrentado algumas vezes nos tempos de juvenil e sabia que se não jogasse meu melhor tênis seria difícil", afirmou. Simoni saiu de quadra chateado com a, até então, desclassificação do torneio. Minutos depois, era informado pela organização que seu nome estava confirmado para a chave principal. "Apesar da derrota, estou muito feliz. Entrei na chave da mesma forma e, quem sabe, posso sair daqui com mais sorte ainda. Agora, é jogar", afirmou o basileiro.