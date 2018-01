Simoni é eliminado em Bermudas O tenista brasileiro Alexandre Simoni foi eliminado nesta terça-feira do torneio challenger de Bermudas, disputado em piso de saibro e que distribui US$ 100 mil em prêmios. Ele foi derrotado por 2 sets a 1 pelo espanhol David Sanchez, com parciais de 4/6, 7/5 e 1/6. Torneios challenger são aqueles com menor premiação e pontuação no circuito profissional. Simoni fica na região caribenha até sábado, quando embarca para os Estados Unidos, onde disputará o qualificatório para o Torneio de Atlanta.