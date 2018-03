Simoni é eliminado em Birmingham A segunda-feira não foi boa para o tênis do Brasil. Além da derrota de Fernando Meligeni na primeira rodada do Masters Series de Roma, o jovem Alexandre Simoni, 21 anos (97.º na Corrida dos Campeões e 113.º no Ranking de Entradas da ATP), também caiu na primeira rodada do Challenger de Birmingham. Simoni perdeu para o tcheco Petr Kralert (199.º na Corrida dos Campeões e 154.º no Ranking de Entradas da ATP) por duplo 6/4. O Challenger de Birmingham distribui US$ 50 mil em prêmios e é jogado em quadras de saibro. Simoni disse que procurou fazer um jogo tranqüilo e considerou que teve um bom desempenho dentro da quadra. Entretanto, a tática utilizada por Kralert acabou por envolver o brasileiro. ?Ele jogava em cima da linha, com um posicionamento mais para dentro da quadra. Consegui segurar ele por um bom tempo, mas tive que correr muito?, afirmou. Simoni continua em Birmingham para a competição de duplas, ao lado do norte-americano Hugo Armando. Eles devem estrear nesta terça, mas os adversários ainda não estavam definidos. Após Birmingham, ele segue para a Croácia, onde disputa um outro challenger.