Simoni é eliminado em Buenos Aires Alexandre Simoni está fora do Torneio de Buenos Aires. O tenista brasileiro foi eliminado nesta segunda-feira ao ser derrotado na terceira rodada do qualificatório pelo austríaco Markus Hipfl, na partida que valia uma vaga na chave principal do torneio. Hipfl venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (4).