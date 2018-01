Simoni é eliminado em Campinas O tenista Alexandre Simoni, cabeça-de-chave número 1 e principal favorito ao título, foi eliminado logo na estréia do Challenger de Campinas. O brasileiro foi derrotado por 2 sets a 1 - parciais de 3/6, 7/5 e 6/1 - pelo argentino Edgardo Massa. Simoni disse que, em grande parte, o fraco desempenho nos dois últimos sets se deve ao cansaço. O tenista lembrou que na semana passada chegou à final do Challenger de Campos do Jordão. "Faltou um corpo novo. Estou muito cansado", disse o brasileiro, que se prepara agora para o Torneio de Amsterdã. Também pela primeira rodada do torneio - que está sendo disputado na Sociedade Hípica de Campinas - Ricardo Mello teve dificuldades, mas venceu o gaúcho Eduardo Frick por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 6/7 e 6/4.