Simoni é eliminado em Indianápolis O tenista brasileiro Alexandre Simoni não jogou bem e foi eliminado nesta segunda-feira na estréia do Torneio de Indianápolis pelo belga Xavier Malisse por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3. Em outra partida, o espanhol Tommy Robredo derrotou o austríaco Stefan Koubek por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-1 enquanto o bielo-russo Max Mirnyi passou pelo australiano Andre Ilie com um duplo 6-4. O alemão Alexander Popp ganhou do checo Jiri Vanek por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4 e o romeno Adrian Voinea passou pelo canadense Sebastien Lareau por 7-6 (8-6) e 6-1.