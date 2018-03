Simoni é eliminado em Newport Alexandre Simoni caiu logo na primeira rodada do Torneio de Newport, nos Estados Unidos, que distribui US$ 400 mil em prêmios. Nesta terça-feira, o tenista brasileiro perdeu para o alemão Michael Kohlman por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Em outros jogos da rodada, o austríaco Julian Knowle derrotou o argentino Martín Vasallo com um duplo 6/2, o britânico Martin Lee ganhou do australiano Wayne Arthurs por 3/6, 7/5 e 6/2, o norte-americano Mardy Fish superou o suíço Yves Allegro por 6/3 e 7/6 (7/5), o israelense Noam Okun eliminou o australiano Adam Kennedy por 6/2 e 7/6 (7/1) e o norte-americano Justin Gimelstob venceu o australiano Ben Ellwood por 6/2, 0/6 e 6/3.