Simoni é eliminado em São Paulo Depois de Flávio Saretta, hoje foi a vez de Alexandre Simoni ser eliminado do Visa Tennis Open, que está sendo disputado no Clube Paineiras do Morumbi, em São Paulo. O tenista brasileiro, que era cabeça-de-chave número 6 do torneio, perdeu para o chileno Hermes Gamonal por 2 sets a 0, com parciais de 6/7 (3/7) e 3/6. A rodada desta quarta-feira foi prejudicada pela chuva em São Paulo. Assim, no outro jogo disputado, o peruano Luis Horna derrotou o norte-americano Hugo Armando por 7/6 (7/4) e 6/0. Nesta quinta-feira devem ser definidos os classificados para as quartas-de-final. Dois brasileiros estarão em quadra: Júlio Silva enfrenta o peruano Ivan Miranda e Francisco Costa joga contra o argentino Juan Guzman.