Simoni é eliminado na Copa Ericsson O tenista Alexandre Simoni foi eliminado nesta terça-feira pelo alemão Tomas Behrend por 2 sets a 0, com parciais de 3-6 e 6-7 (3/7), em partida válida pela Copa Ericsson, no Clube Paineiras do Morumbi. Behrend, gaúcho naturalizado alemão, vai enfrentar nas oitavas-de-final o argentino Federico Browne. Com a derrota de Simoni - 98 do ranking mundial - o Brasil conta com mais oito tenistas na competição. Os compatriotas Marcos Daniel e Ricardo Mello também perderam e estão fora. Marcos perdeu para o espanhol Oscar Serrano por 7-6 (7/6), 3-6 e 3-6 e Ricardo para o argentino José Acasuso por 6/4 e 6/3.