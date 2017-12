Simoni é eliminado na estréia O tenista Alexandre Simoni não passou da estréia no Torneio de Nottingham, Inglaterra. Nesta terça-feira, o brasileiro foi derrotado logo na primeira rodada pelo francês Fabrice Santoro por dois sets a zero. As parciais foram de 6/1 e 6/4. O outro brasileiro do torneio, André Sá, já havia sido eliminado na estréia no dia anterior. Uma das surpresas desta terça foi a derrota do norte-americano Andy Roddick para o sueco Jonas Bjorkman. O sueco venceu por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 7/5. A primeira rodada teve os seguintes resultados: Kristian Pless (DIN) venceu Marcus Hipfl (AUT), por: 6/0 e abandono por contusão. Nicolás Massu (CHI) venceu Cecil Mamiit (EUA) por: 7/5 e 6/2 Stefan Koubek (AUT) venceu Albert Portas (ESP) por: 7/6 (10-8) e 6/4 Arvind Parmar (ING) venceu Jarkko Nieminen (FIN) por: 6/3 e 6/2 Nicolas Kiefer (ALE) venceu Mike Bryan (EUA) por: 6/0 e 7/6 (7-4) Magnus Larsson (SUE) venceu Wesley Moodie (África do Sul) por: 6/4 e 7/5 Jan Vacek (CHE) venceu Harel Levy (ISR) por: 4/6, 6/3 e 5/2 (abandono)