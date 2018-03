Simoni é eliminado na Holanda O tenista brasileiro Alexandre Simoni foi eliminado nesta terça-feira na estréia no Torneio de Amersfoort , na Holanda, ao ser derrotado pelo espanhol Alex Corretja por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/4. O tenista catalão vai enfrentar na segunda rodada o belga Cristophe Rochus, que na segunda-feira derrotou o suiço Ivo Heurberger, por 6/3 e 6/0. Albert Costa - que disputa seu segundo torneio depois de tornar-se campeão em Roland Garros - também passou à segunda rodada. Ele derrotou Oleg Ogorodov, do Uzbequsitão, por dois sets a um: 3/6, 6/3 e 6/2. Na próxima fase, Costa vai enfrentar o holandês Martin Verkerkm.