Simoni é eliminado no qualifying O brasileiro Alexandre Simoni não passou da primeira rodada do torneio qualifying para Roland Garros. Simoni perdeu hoje para o alemão Oliver Gross por 6/4 e 6/4. Outro brasileiro eliminado no torneio qualificatório foi Francisco Costa. Ele caiu diante do suíço George Bastl por 6/4 e 7/5. Apesar disso, o Brasil ainda pode ter três tenistas na chave principal. Flávio Saretta venceu André Sá por dois a zero (6/4 e 6/2) e manteve suas chances de classificação. Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni já estão confirmados no torneio. Thomas Behrend, gaúcho que joga pela Alemanha, também venceu na estréia do classificatório ao superar o alemão Marcelo Craca por 6/2 e 6/2.