Simoni e Sá avançam em Miami Os tenistas brasileiros André Sá e Alexandre Simoni estrearam com vitória no Challenger de Miami e agora se preparam para os próximos confrontos no torneio. Na terça-feira, Sá derrotou o norte-americano Justin Gimelstob por 2 sets a 0 e Simoni venceu o espanhol Jacobo Diaz por 2 sets a 1. Nas oitavas-de-final, Simoni e Sá enfrentam os norte-americanos Jack Brasington e Kristian Capalik, respectivamente.