Simoni está fora do Brasil Open O tenista brasileiro Alexandre Simoni está fora do Brasil Open, que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Nesta segunda-feira à noite, Simoni perdeu, na primeira rodada, para o argentino Agustin Calleri por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 3/6. O brasileiro Daniel Melo também está eliminado do torneio. Ele abandonou a partida contra o norte-americano Cecil Mamit no terceiro set quando perdia por 6/2, 5/7 e 5/3. Melo teve uma entorse no joelho direito. No outro jogo desta segunda-feira à noite, o peruano Luis Horna derrotou o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 0 (6/1 e 6/3).