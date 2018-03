Simoni está na semifinal de duplas A esperança de que o Brasil faça boa figura no Challenger de Zagreb está nas mãos de Alexandre Simoni, 21 anos, e de seu parceiro macedônio Alexandar Kitinov. Jogando hoje pelo torneio de duplas, eles bateram o peruano Luiz Horna e o argentino David Nalbandian por 2 a 0 (7/5 e 6/4). A vitória leva a dupla de Simoni à semifinal da competição. A próxima dupla adversária é a do espanhol Emilio Benefele Alvarez, 28 anos, com o holandês Raemon Sluiter, 22 anos. A partida que dá uma vaga à final acontece nesta sexta-feira. Simoni comemorou bastante o resultado. ?Estou contente, sim. Não venho tendo bons resultados em simples e consegui chegar à semi de duplas aqui. Nunca havia jogado em parceria com o Kitinov e estamos desenvolvendo bem. É um bom resultado até aqui?, disse. Meligeni - Fernando Meligeni e o croata Ivan Vajda foram eliminados hoje da competição de duplas. Jogando por uma vaga nas semifinais, eles acabaram derrotados pelo argentino Enzo Artoni e o italiano Andres Schneiter por 2 a 0 (6/0 e 7/5). Agora, Meligeni segue para Paris, onde vai disputar o Torneio de Roland Garros a partir do dia 28 de maio.