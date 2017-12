Simoni estréia às 7h em Wimbledon Dos quatro brasileiros que jogarão na grama de Wimbledon, no All England Club de Londres, apenas dois estrearão nesta segunda-feira na competição de mais de US$ 13 milhões em premiação. Primeiro, Alexandre Simoni, 122º do mundo, às 7h de Brasília, enfrentará o eslovaco Karol Beck, 216º do ranking, que disputou o qualificatório. Será a primeira partida da Quadra 15. Na Quadra 5, Fernando Meligeni, segundo melhor tenista do País, que terminou a semana em 59º do mundo, terá um difícil desafio contra o checo Jiri Novak, 12º do ranking, por volta das 8h30 de Brasília. Meligeni perdeu as três partidas que fez contra Novak na carreira - em 1996, no México, em 1999, em Hamburgo, e em 2000, em Stuttgart, todas em piso de saibro. Meligeni em 2002 chegou à final em Acapulco e à semifinal em Estoril. Os dois torneios são disputados em quadra de saibro. Simoni enfrentará Beck, de 20 anos, pela primeira vez. Este ano o tenista paulista foi campeão do challenger de Edimburgo, na Escócia, também em quadra de saibro. Os jogos de Flavio Saretta, que terminou a semana em 72º lugar, contra o sueco Thomas Johansson, 10º, e de André Sá, 88º, contra o francês Anthony Dupuis, 91º, ficarão para terça-feira. Os organizadores optaram por colocar o norte-americano Andre Agassi para abrir os jogos, às 8h de Brasília, em vez de seu compatriota Pete Sampras - este fará a terceira e última partida do dia na Quadra Central contra o inglês Martin Lee. Agassi enfrentará o israelense Harel Levy, que já treinou com o técnico Larri Passos em Camboriú. Sampras foi campeão de Wimbledon por sete vezes, mas está com dores nas costas. Durante a semana ele abandonou uma partida de exibição em Londres. O jogador chegou a pedir que sua partida fosse adiada até terça-feira, mas o árbitro geral da competição, Alan Mills, não permitiu. "Não podemos abrir precedentes. Sua partida será a última do dia. Com isso, esperamos tê-lo ajudado", disse. O número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, terá de esperar até terça-feira para estrear contra o sueco Jonas Bjorkman. O sueco de 30 anos chega a Wimbledon carregando o título de Nottingham conquistado no sábado em piso de grama. Foi seu primeiro título depois de quatros anos de batalha - o quinto de simples na carreira; ele tem outros 27 em duplas. Hewitt vem lutando com problemas intestinais - e a folga de um dia será providencial para ele, que não deve colocar os pés na quadra nem para treinar até o início do jogo. Hewitt venceu as quatro partidas que fez contra Bjorkman na carreira. "Jogar contra ele é muito difícil. Tem uma das melhores devoluções do mundo e comete pouquíssimos erros", diz o sueco. "Mas jogarei sem pressão, estou jogando com muita confiança." Primeira vez - Será a primeira vez que Hewitt chega a Wimbledon como número 1 do mundo. Com a operação que o campeão Goran Ivanisevic teve de fazer no ombro, Agassi aparece como ídolo da torcida em Londres. Há grandes filas de pessoas no All England Club tentando conseguir um ingresso. Feminino - A partida de Agassi será seguida do confronto entre a norte-americana Serena Williams e a australiana Evie Dominikovic. Entre outras partidas do dia: Jennifer Capriati (EUA) e Janette Husarova (ESL); Marat Safin (RUS) e Cedric Pioline (FRA); Greg Rusedski (ING) e Jurgen Melzer (AUT); Thomas Enqvist (SUE) e Arvind Parmar (ING); Anna Kournikova (RUS) e Tatiana Panova (RUS); Jamie Delgado (ING) e Nicolas Lapentti (EQU); Jelena Dokic (IUG) e Elena Tatarkova (UCR); Richard Krajicek (HOL) e Franco Squillari (ARG); Yevgeny Kafelnikov (RUS) e Dominik Hrbaty (ESL); James Blake (EUA) e Mariano Zabaleta (ARG); Iveta Benesova (CHE) e Amelie Mauresmo (FRA); Max Mirnyi (BIE) e Taylor Dent (EUA); Michael Russell (EUA) e Wayne Arthurs (AUS); Anastasia Myskina (RUS) e Eva Dyberg (DIN); Bohdan Ulihrach (CHE) e Andy Roddick (EUA). sHertogenbosch - O holandês Sjeng Schalken ficou com o título do torneio neste domingo, na grama, na Holanda, derrotando na final o francês Arnaud Clement por 3/6, 6/3 e 6/2.