Simoni estréia com vitória em Londres O tenista brasileiro Alexandre Simoni estreou bem no torneio de Queens, em Londres, e derrotou nesta segunda-feira o suíço Marc Rosset por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3. O torneio de Queens abre a temporada da ATP no piso de grama e distribui US$ 800 mil em prêmios, além de contar pontos para o ranking mundial e na Corrida dos Campeões. Confira os demais jogos da 1ª rodada: o sueco Magnus Gustafsson venceu o inglês Lee Childs por 2 sets a 1; o australiano Wayne Arthurs passou pelo francês Anthony Dupuis por 2 sets a 0; o italiano Gianluca Pozzi bateu o norte-americano Chris Woodruff por 2 sets a 0; o canadense Sebastien Lareau classificou-se à segunda rodada ao vencer o israelense Harel Levy por 2 sets a 1 e o inglês Greg Rusedski derrotou seu compatriota Arvid Parmar por 2 sets a 1. O tenista do Zimbábue Byron Black ganhou do suíço Michel Kratochvil por 2 sets a 0 enquanto o alemão Jens Knippschild derrotou o russo Nicolai Davidenko por 2 sets a 0; o holandês Peter Wessels passou pelo inglês Martin Lee por 2 sets a 0; o inglês Jaime Delgado derrotou o checo Martin Damm por 2 sets a 0 e os holandeses Raimon Sluiter e Jaime Siemerink ganharam do francês Michael Llodra e do italiano Davide Sanguinetti por 2 sets a 0, respectivamente.