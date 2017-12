Simoni estréia com vitória no Visa O tenista Alexandre Simoni começou bem a sua participação no challenger Visa Tennis Open e venceu nesta segunda-feira o argentino Sebastien Prieto por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-4. Na próxima fase, ele vai enfrentar o chileno Hermes Gamonal. Durante o dia, o paulista Júlio Silva e o gaúcho Marcos Daniel já haviam vencido suas partidas de estréia.