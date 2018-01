Simoni estréia nesta 3ª nas Bermudas Recuperado de uma lesão no ombro direito e de uma contratura na coxa esquerda, o tenista brasileiro Alexandre Simoni - número 82 da Corrida dos Campeões - estréia nesta terça-feira diante do espanhol David Sanchez pelo Torneio Challenger de Bermudas, disputado em quadra de saibro e que vai distribuir US$ 100 mil em prêmios. O horário do jogo ainda não foi definido pela organização.