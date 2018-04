Simoni justifica abandono de quadra Alexandre Simoni justificou nesta quinta-feira o abandono de jogo diante do romeno Andrei Pavel, em partida válida pela segunda rodada do Aberto da Austrália, quando perdia por 1 set a 0. De acordo com o tenista, uma forte dor lombar o fez deixar a quadra na metade do segundo set. "Antes de entrar em quadra já estava muito mal e com fortes dores lombares. Não conseguia nem me mexer direito. Fiz massagem, alonguei, tomei remédio para tentar superar a dor e estava bem confiante, mas não deu de jeito nenhum", lamentou. O tenista está de malas prontas para São Paulo e deve chegar nesta sexta-feira. Ele descansa no final de semana e já na segunda-feira fará uma consulta médica para avaliar o grau da contusão. "Tenho que fazer alguns exames. Quero resolver de uma vez por todas essas minhas lesões".