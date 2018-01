Simoni: melhor brasileiro na Corrida Com 200 pontos acumulados até aqui, o norte-americano Andre Agassi se manteve na liderança do ranking da Corrida dos Campeões, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira pela ATP. Dois franceses - Arnaud Clement e Sebastien Grosjean, apararecem na segunda e terceira posições. O brasileiro melhor classificado no ranking - que leva em conta apenas o desempenho do tenista neste ano - é Alexandre Simoni que ocupa a 46ª posição. Gustavo Kuerten é apenas o 87º, com sete pontos. Veja os 10 primeiros colocados no ranking da Corrida. 1 - Andre Agassi (EUA) 200 pontos 2 - Arnaud Clement (FRA) 146 3 - Sebastien Grosjean (FRA) 106 4 - Patrick Rafter (AUS) 90 5 - Dominik Hrbaty (ESL) 86 6 - Yevgueni Kafelnikov (RUS) 77 7 - Greg Rusedski (ING) 61 8 - Roger Federer (SUI) 58 Lleyton Hewitt (AUS) 58 10 - Magnus Norman (SUE) 55 46 - Alexandre Simoni (BRA) 16 80º - Andre Sá (BRA) 8 87º Gustavo Kuerten (BRA) 7