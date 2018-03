Simoni na final de duplas na Croácia O brasileiro Alexandre Simoni, ao lado do macedônio Alexandar Kitinov, disputa neste sábado a final do torneio de duplas do Challenger de Zagreb, na Croácia. Simoni e Kitinov chegaram à final depois de baterem a parceria entre o espanhol Emilio Benefele Alvarez e o holandês Raemon Sluiter por 2 a 0, com parciais de 7/6 (4) e 6/3. Pela final, Simoni e Kitinov enfrentam o argentino Enzo Artoni e o italiano Andres Schneiter. O Challenger de Zagreb é disputado em quadras de saibro e distribui US$ 50 mil em prêmios. O jogo Simoni/Kitinov x Artoni/Schneiter, além de poder dar o título ao brasileiro, também poderá ser uma espécie de desforra. Artoni e Schneiter foram os responsáveis pela eliminação da dupla Fernando Meligeni/Ivan Vajda pelas quartas-de-final. Entretanto, Alexandre Simoni não pensa nisso. Ele está totalmente concentrado no fato de poder conseguir o título de duplas e seguir para Paris, onde jogará o qualifying do Torneio de Roland Garros. ?Só estou pensando no fato de que jogamos muito bem, estamos mais entrosados e com grande chance de vencer. Acima de tudo, estou contente porque estou jogando legal?, afirmou o brasileiro. Caso chegue ao título, Simoni somará sua quarta conquista de duplas em torneios da ATP. Em 1999, ao lado de Antonio Prieto, foi campeão no Challenger de Gramado. Em 2000, ao lado de Daniel Melo, foi campeão em Eisenach (Alemanha) e em seguida, com o norte-americano Hugo Armando, venceu em Oberstaufen, também na Alemanha.