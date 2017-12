Simoni perde, de virada, em Miami O tenista paulista Alexandre Simoni está fora do Torneio Challenger de Miami, ao ser derrotado, nesta quarta-feira à noite, pelo norte-americano Jack Brasington por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/1 e 6/1. Com este resultado, André Sá passa a ser o único representante do tênis brasileiro na competição.