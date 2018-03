Simoni perde e Brasil fica na 2ª Divisão O tenista Alexandre Simoni - substituto de última hora de Marcos Daniel - perdeu para Ramon Delgado, neste domingo, por 3 sets a 0, com parciais de 1-6, 6-8 e 6-3. Com o resultado, o Paraguai fez 3 a 1 no Brasil, no zonal americano da Copa Davis, e deixou a equipe brasileira na segunda divisão do tênis mundial. Na sexta-feira, Marcos Daniel havia perdido para Francisco Rodriguez e Júlio Silva para Delgado. Ontem, Josh Goffi e Simoni venceram Delgado e Paulo Carvalho nas duplas. Os paraguaios agora ganham o direito de disputar a repescagem para voltar ao Mundial.