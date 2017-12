Simoni perde é dá adeus ao US Open O tenista Alexandre Simoni deu adeus a sua chance de disputar o terceiro Grand Slam da carreira ao perder nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-1, para o espanhol Fernando Verdasco, em jogo válido pela segunda rodada do qualifying do US Open. Com a derrota do brasileiro, apenas Ricardo Mello e Maria Fernanda Alves ainda têm chances de disputar o torneio, além de Gustavo Kuerten e Flávio Saretta, com suas vagas já garantidas pela pontuação no ranking.