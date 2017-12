Simoni perde na estréia em Tóquio O tenista brasileiro Alexandre Simoni foi eliminado nesta quarta-feira na primeira rodada do Torneio de Tóquio. Simoni foi derrotado pelo norte-americano Cecil Mamiit por dois sets a um, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2. O torneio também terminou hoje para três tenistas considerados favoritos. Em partidas válidas pela segunda rodada, foram eliminados os espanhóis Carlos Moyá e Alex Corretja, e o equatoriano Nicolas Lapentti. Terceiro cabeça-de-chave, Moyá foi surpreendido pelo alemão Alexander Waske, que venceu por dois sets a zero - parciais de 6/4 e 7/5. Quarto pré-classificado, Corretja perdeu para o eslovaco Karol Kucera (3/6, 6/3 e 7/6 (7-2). Lapentti, por sua vez, foi derrotado pelo sueco Magnus Larsson (7/5 e 6/2). Cabeça-de-chave número 1, o australiano Lleyton Hewitt confirmou o amplo favoritismo e passou fácil pelo norte-americano Michael Chang em dois sets: 6/2 e 6/2.