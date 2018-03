Simoni perde na estréia na Croácia O tenista brasileiro Alexandre Simoni foi eliminado na primeira rodada do Challenger de Zagreb, na Croácia, hoje, pelo espanhol Albert Montañes, que venceu por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Agora, Simoni volta suas atenções para o torneio de duplas, onde ao lado do macedônio Alexandar Kitinov enfrenta nesta quarta (16) os croatas Ivan Cinkus e Kresimir Ritz. Este é o quinto torneio consecutivo em que o brasileiro é eliminado na primeira rodada (Miami, San Luis de Potosi, Bermuda, Birmingham e Zagreb).