Simoni perde na estréia no US Open O tenista brasileiro Alexandre Simoni não foi bem na sua estréia de um torneio de Grand Slam e num jogo relativamente equilibrado, perdeu para o italiano Andrea Gaudenzi por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4). Em outros jogos da rodada, Marat Safin (Rússia) ganhou de Sebastien De Chaunac (França) por 6/4, 6/2 e 6/2; Ivan Ljubicic (Croácia) de Martin Damm (República Checa) por 7/6 (9/7), 6/3 e 6/3; Tim Henman (Inglaterra) de Jan Vacek (República Checa) por 6/3 , 6/2, 6/7 (7/5), 3/6 e 6/3; Xavier Malisse (Bélgica) de Keneth Carlsen (Dinamarca) por 6/1, 4/6, 3/6, 2/1 e abandono; Christophe Rochus (Bélgica) de Sergui Bruguera (Espanha) por 3/6, 6/4, 6/3 e 6/4; Patrick Rafter (Austrália) de Bob Bryan (EUA) por 7/6 (7/3), 6/3 e 7/5; Fabrice Santoro (França) de Magnus Larsson (Suécia) por 7/5, 6/4, 6/7, (8/6),7/6 (8/6); Nicolas Lapentti (Equador) de Michael Chang (EUA) por 6/2, 6/4 e 6/4; Ramon Delgado (Paraguai) de Jacobo Diaz (Espanha) por 4/6, 6/3, 6/4 e 6/3; Ra iner Schuettler (Alemanha) de Nicolas Kiefer (Alemanha) por 5/7, 6/4, 1/0 e abandono; No feminino, Ivana Majoli (Croácia) ganhou de Tatiana Panova (Rússia) por 6/1 e 6/1; Lina Krasnoroustskaya (Rússia) de Jill Craybas (EUA) por 7/5, e 6/3; Miroslava Vavrinec (Suíça) de Cristina Torrens Valero (Espanha) 2/6, 6/1 e 6/1; Elena Likhovtseva ( Rússia) de Tatiana Pereblynis (Ucrania) de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/1; Lindsay Davenport (EUA) de Andrea Glass (Alemanha) por 6/2 e 6/3; JustienHenin (Bélgica) de Marissa Irvin (EUA) por 6/3 e 6/3; Arantxa Sanchez Vicario (Espanha) de Petra Mandula (Hungria) p or 6/3, 3/6 e 7/6 (7/5); Silvjia Talaja (Croácia) de Paola Suarez (Argentina) por 7/5 e 6/2; Monica Seles (EUA) de Nicole Pratt (Áustria) por 6/1 e 6/2; Serena William (EUA) de Anca Barca (Alemanha) 4/6, 6/1 e 6/2; Jelena Dokic (Yogoslávia0 de Adriana Se rra Zanetti (Itália) por 6/2, 3/6 e 6/3.