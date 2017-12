Simoni perde no qualifying de Miami O tenista paulista Alexandre Simoni, nº 124 no ranking de Entradas da ATP, perdeu nesta segunda-feira, na primeira partida do qualifying do Torneio Nasdaq 100, por 6/4 6/3, e está fora do Masters Series de Miami. Seu adversário foi o alemão Lars Burgsmuller, o mesmo que o eliminou na primeira rodada do Torneio de Delray Beach, há duas semanas. Em Delray Beach, o placar havia sido de 2/6 6/4 2/6. O melhor resultado de Simoni este ano foi a segunda rodada do primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open. Neste torneio, o tenista alemão foi eliminado na primeira rodada. Neste ano, Burgsmuller já conquistou um título, o de campeão do International Series de Copenhagen, na Dinamarca. Também em 2002 chegou às quartas-de-final em um torneio na Polônia.