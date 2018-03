Simoni também está fora de Roland Garros Com a eliminação do brasileiro Alexandre Simoni no qualifying de Roland Garros no início da tarde desta quarta-feira, o Brasil só terá três representantes no Aberto da França: Gustavo Kuerten, Flávio Saretta e André Sá. Ele já havia passado para a segunda rodada na chave qualificatória, mas caiu diante do argentino Sergio Roitman por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/3).