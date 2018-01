Simoni vai à semifinal de Edimbugo O tenista paulista Alexandre Simoni se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Challenger de Edimburgo, na Escócia, ao derrotar o espanhol German Puentes por 2 sets a 0. As parciais foram de 6/2 e 6/1. Na próxima rodada, Simoni vai enfrentar o argentino Martin Vassalo-Arguello. O argentino ocupa a posição de número 151 no rankling mundial.