Simoni vai enfrentar Puerta no México Após a arrasadora vitória sobre o austríaco Werner Eschauer por 6-2 e 6-3, nesta terça-feira de madrugada, no Challenger de San Luis de Potosí, no México, o tenista brasileiro Alexandre Simoni se prepara para uma dura missão. Na quarta-feira, ele enfrenta o argentino Mariano Puerta, pelas oitavas-de-final do torneio. Flávio Saretta também estreou bem na competição e derrotou o chileno Hermes Gamonal, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 6/4/.