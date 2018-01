Simoni vence Mello e vai às semifinais Alexandre Simoni venceu o duelo entre brasileiros nesta sexta-feira no Brasil Open ao derrotar o compatriota Ricardo Mello por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A vitória garantiu uma vaga nas semifinais do torneio na qual Simoni vai enfrentar o checo Jan Vacek.