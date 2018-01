Simoni vence no México O tenista brasileiro Alexandre Simoni deu sorte no "Abierto Mexicano Pegaso", o ATP Tour de Acapulco. Entrou na chave principal como lucky loser (perdedor de sorte), ou seja, perdeu na última rodada do qualifying e foi beneficiado pela desistência de um outro jogador para entrar na competição. Nesta terça-feira à noite, estreou bem ao derrotar o belga Christophe Rochus por 6/3 e 6/0. A estréia de Gustavo Kuerten no torneio será às 15 horas desta quarta-feira (18 horas de Brasília), diante do espanhol Felix Mantilla, número 112 do ranking mundial. Guga também jogará na chave de duplas, nesta quarta. Ao lado do norte-americano Don Johnson enfrentará a dupla formada pelo espanhol Tomas Carbonell e o argentino Lucas Arnold.