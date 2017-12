Simoni vence no ?quali? do US Open O tenista brasileiro Alexandre Simoni avançou para a segunda rodada do torneio classificatório para a chave principal do US Open, ao vencer na noite desta terça-feira o alemão Marcello Craca por 2 sets a 1. As parciais foram de 6-3, 3-6 e 6-2. Outros dois brasileiros se deram mal. Marcos Daniel perdeu para o italiano Potito Starace por dois sets a zero, com parciais de 6-4 e 7-6 (7-3) e o mineiro André Sá foi derrotado pelo espanhol Fernando Verdasco num duplo 6/4.