'Simplesmente não joguei nada', afirma Thomaz Bellucci sobre revés

COSTA DO SAUIPE - Eliminado do Brasil Open pelo argentino Juan Ignacio Chela, na última quinta-feira à noite, após uma derrota por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, o brasileiro Thomaz Bellucci admitiu que rendeu bem menos do que poderia dentro de quadra no duelo válido pelas quartas de final na Costa do Sauipe, na Bahia. O tenista negou que a torção no seu tornozelo esquerdo sofrida logo no terceiro game tenha interferido em sua performance.

"Tomei um anti-inflamatório e não foi isso o que me atrapalhou", afirmou Bellucci, para depois se resignar com sua própria atuação. "Não tem desculpa para o meu desempenho, simplesmente não joguei nada hoje (quinta). Não consegui encaixar minhas bolas, estava um pouco perdido em quadra. Ele não me deu espaço e quando deu, errei todas as bolas. Estou me sentindo muito mal porque a torcida encheu a arquibancada para me ver e eu não consegui mostrar um nível razoável de tênis. Tentei de tudo, mas não era o meu dia", lamentou.

Agora comandado por Larri Passos, ex-técnico de Gustavo Kuerten, Bellucci também lembrou que foi frustrante não ter conseguido um bom resultado no principal torneio da ATP disputado no Brasil depois de se empenhar em tantos treinamentos. "Fico muito chateado porque tenho treinado praticamente todo dia desde novembro, praticamente sem folga, e é muito frustrante chegar aqui e perder dessa maneira. Agora é treinar ainda mais", projetou.

E até mesmo Chela se surpreendeu com a facilidade que teve para superar Bellucci. Agora, por uma vaga na decisão do Brasil Open, ele terá pela frente o favoritismo do espanhol Nicolas Almagro, cabeça de chave número 1 e atual 13.º colocado do ranking da ATP. "Estive muito bem durante todo o jogo e não entendi bem o que aconteceu com o Bellucci, que é um grande jogador. Estou feliz por ter alcançado esta fase do torneio e espero um jogo muito difícil porque o Almagro está muito bem, sólido e batendo forte na bola tanto de direita como de esquerda, além de apresentar um excelente aproveitamento de primeiro serviço. Eu me sinto bem para chegar à final. Tem tudo para ser um excelente espetáculo", ressaltou o argentino.

