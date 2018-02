Sistema de grupos tem 1.ª confusão, em torneio nos EUA O round robin foi motivo de polêmica em Las Vegas envolvendo justamente o primeiro cabeça-de-chave do torneio, o norte-americano James Blake. Ele foi anunciado o vencedor do Grupo 1, depois de vencer na quinta-feira o argentino Juan Martín del Potro, que abandonou com problemas respiratórios quando o jogo estava 6/3 e 3/1 para Blake, número 6 do ranking. Os organizadores do torneio consultaram o presidente da ATP, o francês Etienne de Villiers, que determinou a vitória para Blake no grupo - ele tinha perdido um jogo para o russo Evgeny Korolev 99.º do mundo, que por sua vez havia perdido para Del Potro. O argentino foi eliminado pelo abandono. Depois de muitas reclamações, no entanto, os organizadores recuaram e deram a vaga para Korolev, que levava a melhor do segundo critério de desempate, o "game average" - games vencidos divididos pelo número de games perdidos. A ATP divulgou nota culpando "um erro de avaliação". Korolev não se abalou com a polêmica e já se classificou para as semifinais, vencendo a revelação norte-americana Sam Querrey, 77.º do ranking, por 2 a 0 (6/4 e 6/4).