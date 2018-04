Situação do espanhol lembra a de Guga, mas é menos grave

SÃO PAULO - Em vários aspectos, o drama de Rafael Nadal lembra muito o de Gustavo Kuerten. Assim como o espanhol, o tricampeão de Roland Garros conviveu por muitos anos com lesões, até o ponto em que não suportou mais as dores e teve de encerrar precocemente uma carreira gloriosa, mas que poderia ter sido ainda melhor.

A principal diferença entre o problema de Guga e o de Nadal é que, ao que tudo indica, o espanhol poderá conviver mais tempo com as suas lesões do que o brasileiro com as dele. A situação de Guga era um tanto mais grave.

"O problema do Guga foi dentro da articulação do quadril, e isso dificilmente se reverte", comentou o médico ortopedista Rogério Teixeira da Silva. "No caso do Nadal, a lesão é fora da articulação, o que facilita."

Na opinião do doutor Silva, Guga teria mais chance de prolongar sua carreira se no começo dos anos 2000, época em que o problema no quadril começou a atrapalhar o catarinense, a medicina esportiva estivesse avançada como nos dias de hoje.

"A cirurgia que ele fez era uma coisa nova na época, ainda era algo pouco desenvolvido", lembrou o médico. "Hoje, nós já temos até pesquisas para o uso de células-tronco na recuperação de cartilagem, é outra história."