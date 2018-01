Sjeng Schalken é bicampeão na Holanda O tenista holandês Sjeng Schalken conquistou em casa o segundo título consecutivo do Torneio de Rosmalen ao vencer neste domingo o francês Arnaud Clement por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. A competição distribuiu cerca de US$ 450 mil, além de contar pontos para o ranking mundial da ATP.