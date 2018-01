Sjeng Schalken é o 2º semifinalista O tenista holandês Sjeng Schalken é o segundo semifinalista do Brasil Open, torneio que está sendo disputado na Costa do Sauípe, no litoral da Bahia. Cabeça-de-chave número 2, o holandês venceu fácil o norte-americano Vincente Spadea por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-0) e 6/2. Na briga por uma vaga na final, ele encara o vencedor do duelo entre o dinamarquês Kenneth Carlsen e o argentino Gaston Etlis. O outro já classificado para a semifinal é o alemão Rainer Schuettler, que na abertura da rodada atropelou o paraguaio Ramon Delgado ao verncer com parciais de 6/1 e 6/3. Schuttler vai enfrentar o vencedor do confronto entre Gustavo Kuerten e Ricardo Mello, que jogam logo mais a partir das 18 horas.