Só Thiago Alves vence em Wimbledon Dos cinco brasileiros que iniciaram, nesta segunda-feira, a luta no qualificatório por vaga na chave principal do Aberto de Wimbledon, na Inglaterra, apenas Thiago Alves conseguiu vencer. Num jogo equilibrado, o brasileiro bateu o inglês Matthew Smith por 2 sets a 1 - parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 8/6. O próximo desafio será o norte-americano Amer Delic, que eliminou o gaúcho Franco Ferreiro por 2 a 0 (7/5 e 6/3). As outras derrotas brasileiras foram de Marcos Daniel para Rik De Voest (África do Sul) por 2 a 0 (duplo 6/4), de André Sá para Alejandro Falla (Colômbia) por 2 a 1 (5/7, 6/3 e 6/4) e de Júlio Silva para Filip Prpic (Suécia) por um duplo 6/1. Para obter uma vaga na chave principal, o tenista precisa vencer três partidas no qualificatório. O Brasil já conta com o paulista Ricardo Mello garantido no torneio, já que ele é o número 54 do mundo no ranking mundial da ATP. Duplas - No qualificatório para a chave de duplas, André Sá teve mais sorte e, ao lado do paraguaio Ramón Delgado, venceu os norte-americanos Huntley Montgomery e Tripp Phillips por 2 a 0, com um duplo 6/3. Sá e Delgado precisam apenas de mais uma vitória para conseguir uma vaga na chave principal. A dupla adversária ainda não foi definida. Marcos Daniel, no entanto, já foi eliminado logo na estréia. Junto com o israelense Noam Okun, o gaúcho perdeu para os checos Lukas Dlouhy e David Skoch por 2 sets a 1 - parciais de 6/2, 2/6 e 6/3.