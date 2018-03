Soares derrota Demoliner e vai à semifinal no Torneio de Acapulco

Em duelo brasileiro na chave de duplas em Acapulco, Bruno Soares levou a melhor sobre Marcelo Demoliner na noite desta quinta-feira. Soares e o escocês Jamie Murray derrotaram Demoliner e o norte-americano Sam Querrey pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 57 minutos de jogo.

Cabeças de chave número três da chave, Soares e Murray não chegaram a ser ameaçados no set inicial. Obtiveram duas quebras de saque e não cederam break points aos rivais. Na segunda parcial, Demoliner e Querrey até faturaram uma quebra, mas os favoritos conseguiram outras duas e sacramentaram a vitória.

Com o triunfo, Soares e Murray avançaram às semifinais da chave de duplas. Seus próximos adversários serão o croata Nikola Mektic e o austríaco Alexander Peya. Mektic e Peya estão embalados pelo vice-campeonato do Rio Open, na semana passada.

Na chave de simples, o favorito Alexander Zverev venceu mais uma e avançou à semifinal. Nesta quinta, o segundo cabeça de chave superou o norte-americano Ryan Harrison por 6/4 e 6/1. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o austríaco Dominic Thiem e o argentino Juan Martín del Potro.

A outra semifinal já está definida. Terá o americano Jared Donaldson contra o sul-africano Kevin Anderson. O primeiro avançou ao vencer o espanhol Feliciano López por 6/3 e 6/1. Já Anderson, vice-campeão do US Open, despachou o sul-coreano Hyeon Chung, uma das sensações do Aberto da Austrália, em janeiro, por 7/6 (7/5) e 6/4.

BIA CAI NAS DUPLAS

Após ser eliminada nas oitavas de final na chave de simples em Acapulco, a brasileira Beatriz Haddad Maia se despediu nas duplas. Ela e a paraguaia Veronica Cepede Royg foram superadas pelas espanholas Lara Arruabarrena e Arantxa Parra Santonja por 4/6, 6/4 e 10/4.

Na chave de simples, a norte-americana Sloane Stephens decepcionou ao cair diante da suíça Stefanie Voegele por 6/4, 5/7 e 6/2. Stephens é a atual campeã do US Open. Voegele avançou à semifinal, assim como Veronica Cepede Royg. Eliminada nas duplas, a paraguaia venceu em simples, ao bater a australiana Daria Gavrilova por 6/4, 4/6 e 6/2.